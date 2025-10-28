Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию В Виннице мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы за создание нарколаборатории

На Украине в Виннице 27-летнего мужчину, победителя школьных олимпиад по химии, приговорили к девяти годам лишения свободы за создание нарколаборатории, сообщает «Страна.ua». По данным источника, он изготавливал амфетамин, мефедрон и альфа-PVP, зарабатывая на этом около 500 тысяч гривен в месяц (около 1 млн рублей).

По информации полиции, мужчину задержали в марте 2025 года. В ходе судебного заседания он признал вину, раскаялся и заявил о желании вступить в Вооруженные силы Украины.

Ранее в Саратове двоих подростков осудили на три и пять лет колонии за попытку сбыта наркотиков, которые они приобрели через интернет методом «закладки» и расфасовали в 13 упаковок для создания тайников. По данным следствия, несовершеннолетние часто становятся жертвами обещающих легкий заработок преступников.

До этого в Белгороде задержали 44-летнего мужчину при попытке сбыта крупной партии мефедрона, произведенного в подпольной лаборатории на территории базы отдыха. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.