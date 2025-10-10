Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:12

Мужчине грозит пожизненный срок за организацию нарколаборатории

Белгородца задержали за организацию подпольной лаборатории с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики задержали 44-летнего жителя Белгорода при попытке сбыта крупной партии мефедрона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. Мужчина организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, ему грозит пожизненное заключение свободы.

По данным силовиков, производство было налажено на территории базы отдыха в селе Таврово Белгородского района. На основании собранных материалов правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств. Кроме того, в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств».

Ранее двое жителей Удмуртии организовали подпольную нарколабораторию в бане. По версии следствия, там они готовили мефедрон. Вместе с производителями запрещенных веществ задержали наркокурьера из Татарстана. В общей сложности силовиками было изъято более 1,3 килограмма наркотика и 300 литров прекурсоров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

