Двое жителей Удмуртии организовали подпольную нарколабораторию в бане Наркокурьера и двух производителей мефедрона задержали в Удмуртии

Двое жителей Удмуртии организовали подпольную нарколабораторию в бане, сообщили в пресс-службе МВД России. По версии следствия, там они готовили мефедрон. Вместе с производителями запрещенных веществ задержали наркокурьера из Татарстана. В общей сложности силовиками было изъято более 1,3 килограмма наркотика и 300 литров прекурсоров.

Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие в бане мефедрон, а также наркокурьер из Татарстана, — говорится в заявлении.

Установлено, что подпольную лабораторию организовали 28-летний мужчина и 21-летняя девушка. Они наткнулись на объявление о заработке через производство наркотиков в мессенджере. Деньги на покупку участка и инструкции по изготовлению мефедрона они получили от куратора.

Ранее в Новосибирской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, деятельность которой финансировалась украинскими кураторами. В ходе обысков оперативники изъяли более 40 килограммов готового наркотика.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.