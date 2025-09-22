«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:00

Двое жителей Удмуртии организовали подпольную нарколабораторию в бане

Наркокурьера и двух производителей мефедрона задержали в Удмуртии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Удмуртии организовали подпольную нарколабораторию в бане, сообщили в пресс-службе МВД России. По версии следствия, там они готовили мефедрон. Вместе с производителями запрещенных веществ задержали наркокурьера из Татарстана. В общей сложности силовиками было изъято более 1,3 килограмма наркотика и 300 литров прекурсоров.

Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие в бане мефедрон, а также наркокурьер из Татарстана, — говорится в заявлении.

Установлено, что подпольную лабораторию организовали 28-летний мужчина и 21-летняя девушка. Они наткнулись на объявление о заработке через производство наркотиков в мессенджере. Деньги на покупку участка и инструкции по изготовлению мефедрона они получили от куратора.

Ранее в Новосибирской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, деятельность которой финансировалась украинскими кураторами. В ходе обысков оперативники изъяли более 40 килограммов готового наркотика.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Удмуртия
наркотики
задержания
лаборатории
МВД
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
В Петербурге начали следить за водителями на каршеринговых автомобилях
Российский посол раскрыл, чем расплачивается Бельгия за помощь Украине
Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до 12% к 2026 году
Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»
«Ритм внутри вещей»: что крой рассказывает о движении
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.