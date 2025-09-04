Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, ее деятельность финансировалась украинскими кураторами.

Объект, где производили психостимулятор альфа-PVP, был обнаружен в рабочем поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. В ходе обысков оперативники изъяли более 40 килограммов готового наркотика, специализированное оборудование и свыше 1,5 тонн химических реактивов, необходимых для его синтеза.

Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва пояснила, что подозреваемым является 33-летний местный житель, ранее судимый за сбыт наркотиков. Произведенный наркотик предназначался для оптового сбыта на территории Новосибирской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Мерой пресечения для него стало заключение под стражу по решению суда.

