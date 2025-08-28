День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:09

Украинцы попытались провезти в Россию наркотики в посудомоечных машинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа контрабандистов с Украины попыталась ввезти в Россию наркотические и психотропные средства в посудомоечных машинах, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Всего правоохранительными органами изъято 135 килограммов запрещенных веществ. Украинцев заключили под стражу по решению Перовского районного суда Москвы.

В ходе обыска по месту их жительства выявлено и изъято свыше 135 кг наркотических средств и психотропных веществ. Перовский районный суд города Москвы избрал в отношении указанных лиц меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее Московский областной суд признал гражданина Колумбии Карлоса Альберто Муньоса Рамиреса виновным в организации международной наркоторговли. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 900 тысяч рублей.

