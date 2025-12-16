Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о заметном увеличении скорости солнечного ветра. Это явление стало неожиданным для научного сообщества.

Особого чуда в этом, конечно, нет — в зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра — но все же, думалось, что до пика есть еще около суток в запасе, — говорится в сообщении лаборатории.

Исследователи объяснили, что причиной роста скорости солнечного ветра стало появление крупной корональной дыры, которая на днях оказалась в зоне влияния Земли. Ученые добавили, что ранее они рассчитывали на дополнительный день до достижения пиковых значений.

По последним прогнозам магнитных бурь, максимальные возмущения ожидаются в ночь на 18 декабря. Однако если текущая тенденция роста скорости солнечного ветра сохранится, пиковые значения могут наступить раньше запланированного срока.

Ранее от Солнца оторвался крупный потуберанец, которого заметили исследователи лаборатории РАН. Астрономы показали видео, где плазменный торнадо поднимается над поверхностью звезды, а затем, отделившись, исчезает в космосе.