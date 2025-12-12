От Солнца оторвался «безумный клубок»

За последние сутки крупный протуберанец отделился от Солнца, видео с этим моментом опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. На кадрах можно заметить, как плазменный торнадо поднимается над поверхностью звезды, отделяется от нее и исчезает в космическом пространстве.

На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов, — говорится в сообщении.

Торнадо из плазмы и силовых магнитных линий — явление, которое может быть интересным для наблюдения, несмотря на то, что оно не имеет никакого отношения ни к 3I/ATLAS, ни к потенциальному воздействию на Землю. Это связано с тем, что данное событие происходит на значительном расстоянии от обоих упомянутых объектов.

Ранее сообщалось, что на Земле началась умеренная магнитная буря. Она была вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря. В высоких широтах наблюдалось яркое полярное сияние. Край полярного овала находился над северо-западными регионами России, но основная часть ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду.