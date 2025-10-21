Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:55

В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двое подростков предстали перед судом за попытку сбыта наркотиков в Саратове, сообщает телеканал «Саратов 24». Злоумышленникам назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

По информации ведомства, подозреваемые через интернет заказали наркотики, воспользовавшись методом «закладки». После этого они разделили их на 13 упаковок, а в декабре прошлого года попытались создать тайники в Октябрьском районе Саратова.

Подростки нередко становятся объектом манипуляций со стороны преступников, обещающих легкий заработок. Однако подобные действия неизбежно приводят к суровым правовым последствиям и наносят непоправимый ущерб здоровью и будущему, — напоминают в следственном управлении.

Жителя Новосибирска до этого приговорили к 16 годам лишения свободы за участие в производстве более 100 килограммов мефедрона и попытку сбыта еще 42 килограммов запрещенного вещества. Преступление было совершено в составе организованной группы.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

наркотики
Россия
Саратов
суды
