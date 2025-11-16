Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:15

Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дополнительные доходы в бюджет России от технологического сбора, который введут с 1 сентября 2026 года, составят около 218 млрд рублей в 2026–2028 годах, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По его словам, которые передает ТАСС, предельная ставка сбора составит пять тысяч рублей.

С учетом того, что он только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей. В 2027 году — порядка 88 млрд рублей, и порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года, — уточнил Сазанов.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ одобрил введение технологического сбора на отдельные категории электронных товаров. Средства от этого сбора планируется направлять на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг РФ.

При этом технологический сбор будут вводить постепенно. На первом этапе он коснется готовых устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и светотехника, а позже распространится на электронные компоненты и модули. Это позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм взимания.

