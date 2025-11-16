Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:08

В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности

Чернышов предложил выделять полку для товаров с истекающим сроком годности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательное выделение специальных полок для продуктов с истекающим сроком годности, как пишет РИА Новости, соответствующее обращение он направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязанности для всех розничных торговых предприятий выделять отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24–72 часа, — сказано в обращении.

Парламентарий отметил, что сейчас покупатели часто непреднамеренно приобретают товары, срок годности которых истекает в ближайшие сутки. Это приводит к нерациональным тратам, снижению потребления качественной продукции и увеличению объемов пищевых отходов. Согласно инициативе, в торговых залах должна быть выделена отдельная зона для таких товаров. Например, в молочном отделе продукты с остаточным сроком годности менее трех суток предлагается размещать в левой части полки.

Ранее сообщалось, что потребители в России ежегодно несут финансовые потери в размере около 1 трлн рублей из-за недобросовестного ценообразования в розничной торговле. Основным нарушением называют шринкфляцию, когда производители уменьшают объем или вес продукции в упаковке без пропорционального снижения розничной цены.

