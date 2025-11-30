В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам Депутат Чернышов предложил отменить комиссию на переводы между родственниками

Комиссию на переводы между родственниками необходимо отменить, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил в Telegram-канале, что обратился с инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве, — сказано в обращении.

Чернышов отметил, что особенно выплата комиссии несправедлива, когда речь идет о регулярной материальной помощи родным. Современные технологии должны облегчать жизнь, а не создавать новые препятствия, констатировал он.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной, но сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа.