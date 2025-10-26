Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:52

Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах

Чернышов: качественной работе учителей мешает бумажная бюрократия

Борис Чернышов Борис Чернышов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Бумажная волокита после уроков препятствует учителям в качественном обучении, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с РИА Новости он отметил, что бюрократическая работа приводит к выгоранию специалистов.

Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как «бумажным террором». Фактически отчеты и справки, организационные моменты подменили собой учеников. Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы учителя превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы, — отметил депутат.

Парламентарий уверен, что сократить масштабы проблемы позволит цифровизация и радикальное сокращение бумажной нагрузки. Отмечается, что половина российских педагогов считает, что заполнение отчетов мешает выполнению их прямых обязанностей — обучению.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года поступающим на социально-гуманитарные направления придется сдавать еще один обязательный экзамен — ЕГЭ по истории. Такое решение закреплено в проекте приказа Министерства науки и высшего образования РФ.

