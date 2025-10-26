Для всех гуманитариев хотят ввести новое правило: вот что ждет их на ЕГЭ в 2026-м

С 1 марта 2026 года поступающим на социально-гуманитарные направления придется сдавать еще один обязательный экзамен — ЕГЭ по истории. Такое решение закреплено в проекте приказа Министерства науки и высшего образования РФ.

Теперь для поступления на специальности вроде «юриспруденции», «социологии», «публичной политики», «таможенного дела», «рекламы и связей с общественностью» или «издательского дела» придется сдавать не только обществознание, но и историю. Документ предполагает, что новые правила будут действовать до сентября 2029 года.

Это изменение призвано повысить общий уровень подготовки абитуриентов и укрепить гуманитарное образование. Эксперты считают, что такая мера поможет будущим студентам глубже понимать социальные процессы и лучше ориентироваться в современной политической и культурной повестке.

Ранее сообщалось, что основной период ЕГЭ в 2026 году предлагается провести с 1 июня по 9 июля, а основной этап ОГЭ может начаться 2 июня с испытания по математике. Согласно проекту расписания Рособрнадзора, оба экзамена предусматривают досрочный, основной и дополнительный периоды для выпускников.