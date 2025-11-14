Магазины «опустошили» кошельки россиян на 1 трлн рублей

Потребители в России ежегодно теряют около 1 трлн рублей из-за недобросовестных методов ценообразования в розничной торговле, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Союза потребителей России. Эти данные направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В объединении отмечают рост количества жалоб на некорректное оформление ценников и манипуляции с ценами на продовольственные товары. Среди основных нарушений выделяют шринкфляцию — уменьшение объема или веса продукции в упаковке без соответствующего снижения цены. Также распространены случаи указания стоимости не за всю упаковку, а за 100 грамм или иную единицу измерения, отличающуюся от фактического веса товара. Еще одной проблемой является визуальное выделение «специальной» цены, когда полная стоимость без учета акций становится менее заметной для покупателей.

Для решения этих проблем Союз потребителей предлагает ввести обязательное указание стоимости товаров в пересчете на стандартизированные единицы измерения — килограмм, литр или десяток. Дополнительно организация рекомендует установить единые требования к оформлению ценников, включая одинаковый шрифт, размер и цветовое решение для всех элементов цены.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести ограничение максимальной торговой наценки для розничных сетей на товары, поставляемые производителями. Планируется установить предельный размер показателя на уровне 15%.