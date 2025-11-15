Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом

В Челябинске автобус с пассажирами врезался в опору моста, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в городе Челябинске, — сказано в сообщении.

Следователи запросили у перевозчика документы о том, как была организована перевозка и обеспечивалась безопасность пассажиров, включая сведения о техническом состоянии автобуса перед выездом. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Минздрав Челябинской области уточнил, что пострадали 12 человек, включая ребенка. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Всем оказывают медпомощь.

