Пойму вдохновлявшей Толкина реки завалили мусором

Сотни тонн мусора сбросили в пойму реки Чаруэлл на юге Великобритании, которую воспел писатель Джон Толкин в своем романе «Властелин колец», сообщает The Guardian со ссылкой на депутата Палаты общин Калума Миллера. Отмечается, что высота многотонной горы отходов достигает 10 метров.

Преступники сбросили гору незаконных отходов весом в сотни тонн. <…> Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета, — заявил парламентарий.

Директор благотворительной экологической организации Friends of the Thames Лора Рейнеке в свою очередь отметила, что свалка появилась в этой местности около месяца назад. Некоторые источники предположили, что отходы массово сбрасывали в пойму реки мигранты из Индии и Пакистана.

Исследователи творчества Толкина рассказали, что Чаруэлл, вдоль которой часто прогуливался писатель, стала прототипом реки Ивлинки во «Властелине колец». Кроме того, растущая у реки ива вдохновила его на создание персонажа Старой Ивы.

