Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию

В Улан-Удэ суд взыскал со строительной компании компенсацию морального вреда в пользу мальчика, получившего травму на свалке, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на прокуратуру. Ее сумма составила 50 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по жалобе матери пострадавшего. Как выяснилось, компания проводила ремонтные работы на улице Туполева вблизи многоквартирного дома. Отходы от демонтажа асфальта, бетонных бордюров и арматуры размещали рядом с жилым зданием.

Место складирования отходов не было огорожено и не охранялось. В результате игры на несанкционированной свалке мальчик расшиб себе лоб. Уточняется, что отходы уже ликвидировали.

