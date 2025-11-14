Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:21

Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Улан-Удэ суд взыскал со строительной компании компенсацию морального вреда в пользу мальчика, получившего травму на свалке, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на прокуратуру. Ее сумма составила 50 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по жалобе матери пострадавшего. Как выяснилось, компания проводила ремонтные работы на улице Туполева вблизи многоквартирного дома. Отходы от демонтажа асфальта, бетонных бордюров и арматуры размещали рядом с жилым зданием.

Место складирования отходов не было огорожено и не охранялось. В результате игры на несанкционированной свалке мальчик расшиб себе лоб. Уточняется, что отходы уже ликвидировали.

Ранее на Ямале слесарь-электрик получил компенсацию за травму на производстве. Расследование установило, что причиной травм стало нарушение технологического процесса ремонта погружных электродвигателей.

