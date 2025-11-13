Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:35

Слесарь-электрик с Ямала получил компенсацию за травму руки на производстве

На Ямале слесарь-электрик получил компенсацию за травму на производстве, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Расследование установило, что причиной травм стало нарушение технологического процесса ремонта погружных электродвигателей.

В ведомстве рассказали, что электрик получил травму кисти. Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда. В суде стороны смогли прийти к мирному соглашению. Общая сумма взыскания составила 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что врачи больницы в Ростове-на-Дону спасли 38-летнюю женщину-кондитера, которая получила серьезную травму на производстве. Уточняется, что кисть руки работницы отрубила гильотина конвейера для теста.

