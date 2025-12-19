Украинцы подрались с электриками из-за попытки отключить им свет В Днепропетровске жители напали на электриков из-за попытки отключить им свет

Жители Днепропетровска напали на электриков, которые хотели отключить им свет, сообщили в Центральной энергетической компании. Отмечается, что это не единственный инцидент на улице Академика Янгеля. В результате драки пострадал сотрудник компании.

К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника, — говорится в сообщении.

В украинской компании заявили, что здания расположены на линии с критической инфраструктурой. Однако это не предоставляет домам каких-либо привилегий, поэтому отключения света жителям не избежать. Компания доложила о случившемся в полицию.

Массовые отключения света на Украине начались в октябре. Власти подтверждали, что были повреждены энергосети и коммунальные системы. При этом в Минэнерго Украины ситуацию называли очень сложной.

Ранее стало известно, что жители Одессы на фоне блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить гаджеты. Часть горожан могут ради этого сидеть или лежать на полу ТЦ. При этом между украинцами часто вспыхивают конфликты из-за дефицита розеток.