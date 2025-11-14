Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:00

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком. Хотите приготовить блюдо, которое поразит гостей изысканностью, но не отнимет много времени? Этот салат — идеальное решение! Нежная красная рыба, сливочный сыр и свежие помидоры создают удивительную гармонию вкусов. А его презентация в форме изящного сердца или кольца сделает его настоящим украшением праздничного стола.

Для приготовления возьмите 150 граммов слабосоленой красной рыбы и нарежьте ее небольшими кубиками. Два помидора очистите от семян и также нарежьте кубиками. Пять вареных яиц разделите на белки и желтки — натрите их на отдельных терках. 150 граммов твердого сыра натрите на мелкой терке. Теперь самое интересное — сборка! Возьмите специальную форму или просто выкладывайте слои на тарелке: сначала белки, слегка посоленные и смазанные майонезом, затем рыба с майонезом, помидоры, сыр с майонезом. Завершите композицию желтками, которые можно украсить веточкой укропа или каперсами. Дайте салату 30–40 минут пропитаться в холодильнике — и ваше кулинарное произведение готово покорять сердца!

Ранее мы готовили салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем.

