13 ноября 2025 в 17:00

Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем. Когда хочется создать по-настоящему праздничное и изысканное блюдо, этот салат станет идеальным решением! Сочетание нежной слабосоленой форели, питательных овощей и благородной красной икры создает неповторимую симфонию вкуса. Такой салат не просто украсит ваш новогодний стол — он станет его главной жемчужиной, от которой придут в восторг даже самые искушенные гости.

Для приготовления заранее отварите 3 моркови, 2-3 картофелины и 3 яйца, тщательно охладите и очистите. На мелкой терке натрите морковь и яйца, на средней — картофель. Возьмите плотный лист фольги и выложите на него первый слой — морковь, аккуратно разровняйте и смажьте майонезом. Следом распределите картофель, снова майонез, затем яичный слой. На один край равномерно выложите 200 грамм нарезанной слабосоленой форели и посыпьте свежей зеленью. Осторожно, но плотно сверните салат в рулет с помощью фольги и уберите в холодильник минимум на 5-6 часов. Перед подачей аккуратно освободите салат от фольги, переложите на блюдо, украсьте майонезной сеточкой и 2 столовыми ложками красной икры. Это тот случай, когда красота и вкус создают совершенную гармонию!

Ранее мы готовили салат «Лисья шубка» на Новый год. Когда простые продукты складываются в шикарную закуску.

Проверено редакцией
Новый год
салаты
рецепты
красная рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
