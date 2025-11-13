Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску. Устали от сложных салатов? Эта «Лисья шубка» станет глотком свежего воздуха на вашем столе! Она сочетает в себе нежность крабовых палочек, сочность свежих овощей и воздушность сырной шапки. Название полностью оправдывает себя — салат такой же яркий, мягкий и хитрый в своих вкусовых сочетаниях, как лисья шубка!

Готовится этот шедевр невероятно просто. Возьмите 200 граммов крабовых палочек, 2 спелых помидора и 1 салатный перец — все нарежьте аккуратными мелкими кубиками. 100 граммов твердого сыра и 2 вареных яйца натрите на мелкой терке. Теперь собираем нашу «шубку» слоями: сначала крабовые палочки, затем помидоры, следом сладкий перец. Каждый слой слегка промазываем майонезом — не переусердствуйте, чтобы салат остался легким. Завершаем сырно-яичной шапкой, которую можно украсить тонкой сеточкой майонеза. Дайте салату 30–40 минут пропитаться в холодильнике — и ваша хрустящая нежная «Лисья шубка» готова покорять сердца гостей!

Ранее мы готовили салат «Мимоза-2026». Невероятная вкуснятина на Новый год по-новому.

