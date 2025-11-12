Каждый год одно и тоже? Готовим салат «Мимоза 2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому

Каждый год одно и тоже? Готовим салат «Мимоза 2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому. Этот обновленный вариант «Мимозы» сохранил всю нежность классического рецепта, но заиграл новыми красками! Мы заменили консервированную рыбу на ароматную горбушу горячего копчения, а обычный майонез — на пикантный соус. Результат превзойдет все ожидания — именно этот салат первым исчезнет с новогоднего стола!

Секрет невероятного вкуса кроется в двух простых хитростях. Во-первых, вместо обычной консервированной горбуши берем 100 грамм горбуши горячего копчения — ее насыщенный аромат преобразит знакомый вкус. Во-вторых, готовим особый соус: смешиваем майонез и сладкий чили в пропорции 3:1. Собираем салат слоями: натертая на крупной терке отварная картошка, щедрый слой соуса, кусочки горбуши, хрустящий салат айсберг, снова соус, натертые на крупной терке 3 отварных яйца (белки и желтки лучше тереть отдельно), и завершающий слой — 100 грамм сыра на мелкой терке. Дайте салату 2-3 часа настояться в холодильнике — и он покорит всех ваших гостей!

