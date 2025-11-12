Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Новогодняя ночь»: необычное сочетание понравится даже консерваторам. Готовится быстро, нужно только сварить грудку и яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Новогодняя ночь»: необычное сочетание понравится даже консерваторам. Готовится быстро, нужно только сварить грудку и яйца. Это блюдо сочетает в себе нежность курицы, сладость ананасов и хруст грецких орехов. Каждый слой в этом салате — как обещание чего-то прекрасного в наступающем году.

Начинаем с двух отваренных и полностью остывших куриных грудок — мясо можно мелко нарезать или разобрать на нежные волокна. Берем банку консервированных ананасов объемом 480 мл, сливаем сок и нарезаем кусочки, если они слишком крупные. Теперь собираем наш праздничный салат слоями: сначала выкладываем куриную грудку, затем ананасы, следом банку кукурузы весом 170 грамм, 200 грамм тертого сыра и 200 грамм измельченных грецких орехов. Не забываем каждый слой смазывать майонезом и немного солить по вкусу. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы пару часов — тогда все вкусы соединятся в идеальную новогоднюю симфонию!

Ранее мы готовили необычный капустный салат на Новый год. Обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий.

