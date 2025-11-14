Для этого салата варю только один ингредиент — «Фейерверк». Вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Когда хочется удивить гостей не просто вкусным, а по-настоящему эффектным блюдом, салат «Фейерверк» становится идеальным выбором. Этот салат — как праздничный салют в тарелке: яркий, взрывной и незабываемый. Сочетание нежных крабовых палочек, хрустящих овощей и пикантного соуса создает настоящую симфонию вкусов, которая заставит ваших гостей просить добавки. А его красочный вид с разноцветными ингредиентами, напоминающими вспышки фейерверка, сделает его главным украшением новогоднего стола.

Возьмите 250 г крабовых палочек, 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 огурца, банку кукурузы, 4 яйца, пучок листового салата. Для заправки смешайте 150 г сметаны, 2 ст.л. томатного соуса и зубчик чеснока. Яйца отварите вкрутую. Все ингредиенты нарежьте тонкой соломкой разного размера. Выложите на блюдо листья салата. Горкой разместите крабовые палочки, затем чередуйте разноцветные овощи и яйца, создавая эффект разрывающегося фейерверка. Полейте заправкой, не перемешивая, чтобы сохранить цветовую гамму.

