В письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа Newsweek: в переписке Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа

На президента США Дональда Трампа обнаружили компромат в опубликованной переписке финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком, сообщает Newsweek. В одном из писем, по данным издания, упоминаются глава государства и некий Бубба в непристойном контексте.

Марк Эпштейн объяснил, что прозвище Бубба, хотя обычно им называют 42-го президента США Билла Клинтона, в данном случае относится к другому человеку. Он отказался раскрывать детали и объяснять значение переписки.

Трамп в ответ на публикацию документов заявил в Truth Social, что демократы снова пытаются раскручивать историю с Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов. Он подчеркнул, что «только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».

Эпштейн, который еще в 2008 году признал вину в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, вновь оказался под следствием летом 2019-го. Тогда его обвинили в торговле девочками, среди которых были и 14-летние.

В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, так и не дождавшись рассмотрения дела. Его давняя спутница Гислейн Максвелл сейчас отбывает 20 лет заключения за участие в эксплуатации и вербовке девушек.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эпштейн в частной переписке 2017 года называл Трампа крайне опасным человеком. Он отмечал, что за годы общения не встречал никого хуже и делал такие выводы, опираясь на собственный опыт контактов с будущим президентом США.