Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 09:24

В письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа

Newsweek: в переписке Эпштейна нашли непристойный компромат на Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На президента США Дональда Трампа обнаружили компромат в опубликованной переписке финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком, сообщает Newsweek. В одном из писем, по данным издания, упоминаются глава государства и некий Бубба в непристойном контексте.

Марк Эпштейн объяснил, что прозвище Бубба, хотя обычно им называют 42-го президента США Билла Клинтона, в данном случае относится к другому человеку. Он отказался раскрывать детали и объяснять значение переписки.

Трамп в ответ на публикацию документов заявил в Truth Social, что демократы снова пытаются раскручивать историю с Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов. Он подчеркнул, что «только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».

Эпштейн, который еще в 2008 году признал вину в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, вновь оказался под следствием летом 2019-го. Тогда его обвинили в торговле девочками, среди которых были и 14-летние.

В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, так и не дождавшись рассмотрения дела. Его давняя спутница Гислейн Максвелл сейчас отбывает 20 лет заключения за участие в эксплуатации и вербовке девушек.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эпштейн в частной переписке 2017 года называл Трампа крайне опасным человеком. Он отмечал, что за годы общения не встречал никого хуже и делал такие выводы, опираясь на собственный опыт контактов с будущим президентом США.

Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
США
письма
компромат
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.