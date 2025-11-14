«Он опасен»: раскрыты личные письма Эпштейна о Трампе

Осужденный за педофилию финансист Джеффри Эпштейн в личной переписке охарактеризовал президента США, миллиардера Дональда Трампа как крайне опасного человека, сообщил телеканал Sky News. Об этом инвестор писал в 2017 году.

В письмах Эпштейн, который был знаком со многими влиятельными лицами, утверждал, что никогда не встречал «людей хуже Трампа». Его оценка строилась на личном опыте общения с президентом США.

Я встречал очень плохих людей, но ни один из них не был так плох, как Трамп. В нем нет ни одной порядочной клеточки <…>, так что да, он опасен, — писал Эпштейн.

Ранее члены комитета палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года. В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждалось, что политик знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность.