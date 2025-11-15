Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 11:00

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки. Куриный рулет с сыром и беконом — настоящая находка для занятой хозяйки! Он сочетает в себе сочную куриную основу, сливочную сырную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Такой рулет не стыдно подать и к праздничному столу, и сделать главным блюдом воскресного семейного обеда.

Секрет приготовления прост, но требует небольшой сноровки. Берем куриный фарш и равномерно распределяем его на листе пергамента, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1,5–2 сантиметров. Для начинки готовим нежный соус из творожного сыра и майонеза в соотношении два к одному — он придает блюду особую кремовость. Этой массой смазываем фаршевую основу, а затем выкладываем слои бекона. Теперь аккуратно, при помощи пергамента, сворачиваем плотный рулет, чтобы начинка осталась внутри. Последний штрих — обсыпаем его панировочными сухарями для хрустящей золотистой корочки. Выпекаем около 40–50 минут в духовке при 180 градусах до полной готовности. Аромат во время готовки стоит такой, что домашние будут постоянно заглядывать на кухню!

Ранее мы готовили новогодний салат «Новая шуба». Обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания.

