Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:31

Картошку больше не жарю. Готовлю тартифлет по-французски — нужны картошка, грудинка и сливочный сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тартифлет — это душа Французских Альп в одной форме для запекания. Представьте себе: заснеженные горные склоны, уютное шале и невероятный аромат, доносящийся из духовки — томленый картофель, копченая грудинка и сливочный сыр реблошон. Это блюдо родилось в Савойе как гениальный маркетинговый ход сыроделов, но покорило сердца миллионов. Оно идеально после долгой прогулки в горах или просто когда хочется уюта и вкуса, который согревает изнутри.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г реблошона (можно заменить другим мягким сыром), 200 г копченой грудинки или бекона, 2 луковицы, 200 мл белого вина, 100 мл сливок. Картофель отварите в мундире до полуготовности, очистите и нарежьте кружками. Обжарьте лук и бекон. В смазанную маслом форму выложите слоями: картофель, бекон с луком, тонко нарезанный сыр. Повторите слои. Смешайте вино со сливками, залейте смесью запеканку. Готовьте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте с хрустящим салатом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Варить ничего не нужно. Самый простой и вкусный салат на праздничный стол — «Настроение» без возни и танцев с бубном
Общество
Варить ничего не нужно. Самый простой и вкусный салат на праздничный стол — «Настроение» без возни и танцев с бубном
Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем
Общество
Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем
«Мимоза» и оливье в прошлом. Вместо них — вкуснейший салат «Лошадь на сеновале»: нужны картошка, яйца и брынза
Общество
«Мимоза» и оливье в прошлом. Вместо них — вкуснейший салат «Лошадь на сеновале»: нужны картошка, яйца и брынза
Обалденный завтрак за 12 минут. Хрустящие сырные чашечки с картофелем и ветчиной — быстро, вкусно и необычно
Общество
Обалденный завтрак за 12 минут. Хрустящие сырные чашечки с картофелем и ветчиной — быстро, вкусно и необычно
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
рецепты
кулинария
картофель
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.