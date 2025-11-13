Картошку больше не жарю. Готовлю тартифлет по-французски — нужны картошка, грудинка и сливочный сыр

Тартифлет — это душа Французских Альп в одной форме для запекания. Представьте себе: заснеженные горные склоны, уютное шале и невероятный аромат, доносящийся из духовки — томленый картофель, копченая грудинка и сливочный сыр реблошон. Это блюдо родилось в Савойе как гениальный маркетинговый ход сыроделов, но покорило сердца миллионов. Оно идеально после долгой прогулки в горах или просто когда хочется уюта и вкуса, который согревает изнутри.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г реблошона (можно заменить другим мягким сыром), 200 г копченой грудинки или бекона, 2 луковицы, 200 мл белого вина, 100 мл сливок. Картофель отварите в мундире до полуготовности, очистите и нарежьте кружками. Обжарьте лук и бекон. В смазанную маслом форму выложите слоями: картофель, бекон с луком, тонко нарезанный сыр. Повторите слои. Смешайте вино со сливками, залейте смесью запеканку. Готовьте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте с хрустящим салатом.

