Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут

Для приготовления панакоты не нужно быть шеф-поваром — приготовьте это сливочное лакомство дома без лишних хлопот. Десерт с желатином полюбится вам за свою бархатистую текстуру и нежный вкус.

Возьмите 500 мл сливок 33%, 100 г белого сахара-песка, чайную ложку ванильного сахара и 10 г желатина. Желатин залейте 50 мл прохладной воды и оставьте на 8–10 минут. Сливки с двумя видами сахара поставьте на плиту, доведите почти до кипения, после чего снимите с огня и вмешайте тщательно отжатый желатин, размешивая до полного растворения желатина. Распределите сливочную смесь по формам и уберите в холодильник как минимум на 4 часа, чтобы десерт застыл.

Десерт с желатином получается очень нежным и тающим во рту. Его совсем несложно приготовить, а вкус порадует каждого, кто любит классическую панакоту.

