Секреты запеченной хурмы с медом и мускатом для уютного вечера

Рецепт запеченной хурмы Рецепт запеченной хурмы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зрелую плотную хурму (3 штуки) тщательно промойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте верхушки плодов так, чтобы получились крышечки, и ложкой аккуратно извлеките немного мякоти из середины, формируя неглубокие «чашечки». Очищенные грецкие орешки или миндаль (2 столовые ложки) мелко порубите ножом или измельчите в блендере до мелкой крошки. В отдельной миске соедините орехи с натуральным медом (2 столовые ложки), добавьте корицу на свой вкус и сбрызните каплей лимонного сока для свежести и баланса сладости. Если хотите, положите щепотку мускатного ореха для пряного послевкусия. В полученную смесь вмешайте размягченное кокосовое масло (10 граммов). Наполните подготовленные хурмовые «чашечки» ароматной орехово-медовой начинкой и накройте заранее плодовыми крышечками. Выложите фаршированные плоды на противень с пергаментной бумагой. Запекайте десерт на 180 градусах в течение 15–20 минут, пока кожица фруктов не размягчится. Подавайте блюдо теплым, дополнив по желанию либо ложечкой натурального йогурта или творога, либо же шариком ванильного мороженого.

Ранее мы поделились рецептом баклажанов с тофу для похудения.

