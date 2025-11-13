Обалденный завтрак за 12 минут. Хрустящие сырные чашечки с картофелем и ветчиной — быстро, вкусно и необычно

Эти сырные чашечки — идеальное решение для тех, кто хочет начать день с чего-то вкусного и сытного, но не готов долго возиться на кухне. Хрустящие корзиночки из сыра, наполненные нежным картофелем и ароматной ветчиной, — это как раз тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее кулинарное волшебство. Они напоминают одновременно и пиццу, и горячие бутерброды, но в изящной подаче. Такой завтрак соберет за столом всю семью — проверено!

Возьмите 200 г тертого сыра, 2 отварные картофелины, 100 г ветчины, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, зелень. Разогрейте духовку до 200 °C. На противень выложите небольшие горки сыра, сформируйте углубления. Запекайте 5–7 минут до расплавления. Картофель и ветчину нарежьте кубиками, смешайте со сметаной и яйцами. Аккуратно заполните сырные чашечки начинкой. Выпекайте в духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Посыпьте укропом — и можно подавать!

