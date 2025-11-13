Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:30

Обалденный завтрак за 12 минут. Хрустящие сырные чашечки с картофелем и ветчиной — быстро, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сырные чашечки — идеальное решение для тех, кто хочет начать день с чего-то вкусного и сытного, но не готов долго возиться на кухне. Хрустящие корзиночки из сыра, наполненные нежным картофелем и ароматной ветчиной, — это как раз тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее кулинарное волшебство. Они напоминают одновременно и пиццу, и горячие бутерброды, но в изящной подаче. Такой завтрак соберет за столом всю семью — проверено!

Возьмите 200 г тертого сыра, 2 отварные картофелины, 100 г ветчины, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, зелень. Разогрейте духовку до 200 °C. На противень выложите небольшие горки сыра, сформируйте углубления. Запекайте 5–7 минут до расплавления. Картофель и ветчину нарежьте кубиками, смешайте со сметаной и яйцами. Аккуратно заполните сырные чашечки начинкой. Выпекайте в духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Посыпьте укропом — и можно подавать!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Обычная картошка — скучно! Готовлю хассельбак — ужин по-шведски: нужны картошка, сыр и паприка
Общество
Обычная картошка — скучно! Готовлю хассельбак — ужин по-шведски: нужны картошка, сыр и паприка
Ленивый завтрак из обычной картошки! Боксти — ирландские картофельные блинчики: не драники, а вкуснее и проще
Общество
Ленивый завтрак из обычной картошки! Боксти — ирландские картофельные блинчики: не драники, а вкуснее и проще
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Общество
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Нежное и воздушное печенье сметанники. Лучше, чем Наполеон! Простая выпечка без возни и танцев с бубном
Общество
Нежное и воздушное печенье сметанники. Лучше, чем Наполеон! Простая выпечка без возни и танцев с бубном
рецепты
картофель
кулинария
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.