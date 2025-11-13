Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:54

Полковник ответил, когда Россия может заявить о полном освобождении ДНР

Полковник Баранец: для освобождения ДНР России нужно взять Славянск и Краматорск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ключевой задачей для полного освобождения Донецкой Народной Республики является взятие под контроль Славянска и Краматорска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, именно эти города имеют стратегическое значение для выхода Вооруженных сил России на административные границы региона.

ДНР еще полностью не освобождена. Там очень много работы и очень много мотивированных украинских войск, в том числе бандеровского закваса. Так что предстоят тяжелые затяжные бои. Самое главное — дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача. Именно под Славянском и Краматорском проходит бывшая административная граница ДНР. Когда мы выйдем на нее, мы уже можем честно говорить народу, что мы на 100% контролируем Донецкую Народную Республиику, — пояснил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение острова Карантинный позволит ВС России впоследствии взять под контроль Херсон. Он отметил, что этот плацдарм имеет критически важное значение, поскольку ВСУ использовали его для переброски подразделений, в том числе в Красноармейск (Покровск).

ДНР
Россия
СВО
Славянск
Краматорск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.