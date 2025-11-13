Полковник ответил, когда Россия может заявить о полном освобождении ДНР Полковник Баранец: для освобождения ДНР России нужно взять Славянск и Краматорск

Ключевой задачей для полного освобождения Донецкой Народной Республики является взятие под контроль Славянска и Краматорска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, именно эти города имеют стратегическое значение для выхода Вооруженных сил России на административные границы региона.

ДНР еще полностью не освобождена. Там очень много работы и очень много мотивированных украинских войск, в том числе бандеровского закваса. Так что предстоят тяжелые затяжные бои. Самое главное — дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача. Именно под Славянском и Краматорском проходит бывшая административная граница ДНР. Когда мы выйдем на нее, мы уже можем честно говорить народу, что мы на 100% контролируем Донецкую Народную Республиику, — пояснил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение острова Карантинный позволит ВС России впоследствии взять под контроль Херсон. Он отметил, что этот плацдарм имеет критически важное значение, поскольку ВСУ использовали его для переброски подразделений, в том числе в Красноармейск (Покровск).