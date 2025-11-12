Военэксперт объяснил важность острова Карантинный для российской армии

Освобождение острова Карантинный позволит Вооруженным силам России впоследствии взять под контроль Херсон, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что этот плацдарм имеет критически важное значение, поскольку ВСУ использовали его для переброски подразделений, в том числе в Красноармейск (Покровск). По его словам, на территории острова находятся судостроительный и судоремонтный заводы.

Остров Карантинный — это часть Херсона, там находится судостроительный и судоремонтный заводы. Он связан мостами с остальной частью города. Освобождение Херсона никто не отменял. Сейчас другие острова, которых много в устье Днепра, под нашим контролем. Я думаю, что шансов у ВСУ мало. С этого участка украинцы перебрасывали подразделения в Красноармейск, — пояснил Дандыкин.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предпринимают активные меры для вытеснения жителей Херсона на запад для обезлюживания города. Он отметил, что это особенно заметно на Карантинном острове, где большая часть населения вынуждена покидать свои дома из-за полного отсутствия условий для нормальной жизни.