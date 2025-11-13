Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:28

Сажаю в тень — и вырастает куст с белыми соцветиями, напоминающими салют: без укрытия и пересадок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волжанка — это идеальное решение для тенистых уголков сада, где другие растения отказываются цвести. Сажаю ее в тень, и вырастает куст с белыми соцветиями, напоминающими салют.

Волжанка образует роскошные раскидистые кусты высотой до двух метров с огромными пушистыми соцветиями-метелками, которые действительно напоминают белый салют. Этот многолетник хорош своей монументальностью и стабильной декоративностью — посаженный куст может расти на одном месте до 30 лет без пересадок, с каждым годом становясь все пышнее. Дачники обожают волжанку за феноменальную неприхотливость: она зимостойка, не требует укрытия, растет на любой почве и довольствуется минимальным уходом.

Ее кружевные белые соцветия, распускающиеся в июне — июле, наполняют сад тонким медовым ароматом и прекрасно стоят в срезке. При этом волжанка практически не поражается вредителями и болезнями, а ее ажурная листва сохраняет свежий вид до глубокой осени.

Ранее был назван цветок, который превратит клумбу в алый ковер.

