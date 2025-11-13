Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:55

Российские войска получили партию модернизированных «Солнцепеков»

Ростех сообщил о поставке в войска ТОС «Солнцепек» с защитой от дронов

ТОС-1А «Солнцепек» ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» осуществил поставку в войска новой партии тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с усовершенствованной защитой, сообщили в пресс-службе Ростеха. Передача вооружения была приурочена к предстоящему Дню войск РХБЗ.

Концерн «Уралвагонзавод» в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в российскую армию очередную партию ТОС-1А «Солнцепек». Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников. Перед отправкой в российские войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов, — сказано в сообщении.

Особенностью полученной войсками партии стало оснащение новым защитным комплексом, разработанным с учетом актуального опыта боевого применения. Эти тяжелые огнеметные системы созданы на базе шасси танка Т-72 и способны вести огонь на дистанции от нескольких сотен метров до километров.

Технические характеристики позволяют системам «Солнцепек» производить полный залп за считанные секунды, поражая площадь до 40 тыс. квадратных метров. Такие возможности обеспечивают эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений на поле боя.

Ранее сообщалось, что Уралвагонзавод начал производство специализированных танков для арктических условий на базе Т-80. По словам директора концерна Александра Потапова, большая территория России требует специальной техники, а газотурбинные машины уже доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера.

