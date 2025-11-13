Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина Песков заявил, что с датой большой пресс-конференции Путина определились

Дата большой конференции президента России Владимира Путина определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подготовка к мероприятию активно ведется. При этом Кремль будет раскрывать все подробности общественности своевременно.

Дата определена. Подготовка ведется активно. По деталям все будем своевременно вам рассказывать, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина. Песков отметил, что президент приглашает домой исключительно тех лидеров, с кем поддерживает особые отношения. Так он высказался о состоявшемся неформальном ужине Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также в Кремле пообещали сообщить о датах визита президента в Индию. Песков отметил, что это произойдет позднее. В Росконгрессе подтвердили, что президент будет участвовать в пленарном заседании Российско-индийского форума, который состоится с 4 по 5 декабря.