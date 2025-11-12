Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:26

Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина

Песков: Путин приглашает в свою квартиру только тех лидеров, с которыми дружит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру исключительно тех лидеров, с которыми поддерживает особые отношения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшийся накануне неформальный ужин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств и правительств, с которыми у него особые отношения, личные и очень конструктивные, открытые, давние и дружеские, — сказал Песков.

Особое внимание пресс-секретарь уделил характеру отношений между Путиным и Токаевым, охарактеризовав их как открытые и дружеские. По его словам, именно такой уровень взаимопонимания создает благоприятные условия для плодотворного диалога по ключевым вопросам двусторонней повестки.

Ранее Путин и Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Документ обозначил новый этап в развитии отношений между Москвой и Астаной. Подписание декларации состоялось во время визита Токаева в Россию.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
квартиры
Касым-Жомарт Токаев
