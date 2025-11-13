Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:05

ВСУ сбрасывают с дронов пропитанные ядом купюры

ВСУ сбрасывают с дронов пропитанные ядом купюры на Запорожском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделения группировки войск «Восток» столкнулись с новым методом диверсионной деятельности ВСУ — сбросом с беспилотников купюр, пропитанных ядовитыми веществами, сообщил командир роты с позывным Физрук в беседе с РИА Новости. По его словам, токсичные вещества способны проникать через кожные покровы и вызывать быструю смерть.

Противник использует дроны, с которых сбрасывает денежные купюры, пропитанные ядом. Если взять их без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, и человек через короткое время становится «двухсотым», — пояснил военнослужащий.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва самодельной бомбы и потерял несколько пальцев. Он поднял десятирублевую купюру на детской площадке, после чего раздался хлопок. ЧП произошло в тот момент, когда школьник шел на тренировку. Свидетели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что данный инцидент мог произойти по вине Службы безопасности Украины. По его словам, с первых дней специальной военной операции украинская сторона не гнушается подобными действиями.

