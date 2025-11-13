Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:02

Эпштейна уличили в попытках связаться с Россией из-за Трампа

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн мог пытаться связаться с Россией через европейских чиновников, сообщили в издании Politico. По информации журналистов он якобы хотел передать некоторые сведения о действующем президенте США Дональде Трампе. В распоряжении редакции оказалась соответствующая переписка финансиста с бывшим премьер-министром Норвегии Турбьерном Ягландом.

Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной, чтобы получить представление [о Трампе], — писал Эпштейн политику.

По информации журналистов, в ответ Ягланд пообещал установить некие контакты с Россией. Как закончилась эта история, остается неизвестным.

Ранее члены комитета Палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года. В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждалось, что политик знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность.

