13 ноября 2025 в 13:24

Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу

Политолог Светов: Трамп получал лживые данные об РФ от политиков США и Европы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перед сорванным саммитом в Будапеште получал недостоверную информацию о России от американских и европейских политиков, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, многие лидеры стран Европы категорично относятся к переговорам президента России Владимира Путина с главой Белого дома.

Говоря о «подковерных докладах», я думаю, что давление на Трампа оказывалось со стороны американских и европейских политиков. Когда было объявлено о том, что такого рода встреча может состояться в Будапеште, в Европе началась просто истерика, что, во-первых, [Виктор] Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) позволил себе предложить Будапешт в качестве места встречи, не согласовав это дело с руководством Европейского союза. Во-вторых, что эта встреча пройдет на территории государства НАТО и ЕС, и Путин приедет в эту страну, — пояснил Светов.

Он отметил, что в Европе также резко начались обсуждения, связанные с Международным уголовным судом. По словам политолога, Венгрия уже вышла из-под юрисдикции МУС, но некоторые страны ЕС утверждают, что Будапешт должен арестовать Путина, так как с момента принятия решения еще не прошел год.

Немало людей, которые против встречи Путина и Трампа, поскольку они считают это уступкой России. А самое главное, это мое личное мнение, что Трампу пока психологически сложно признать отмену поражения РФ. Сказать об этом вслух, а, собственно, на Будапештской встрече об этом надо будет заявить, он пока не может. К этому ему надо готовиться, и какие-то подвижки уже есть, — подчеркнул Светов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» об РФ. По его словам, это стало причиной отмены саммита в Будапеште. При этом министр подчеркнул, что не знает, кто передавал документы американскому президенту.

