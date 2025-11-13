Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 05:50

«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште

Лавров: саммит в Будапеште не состоялся из-за подковерных докладов Трампу

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», в связи с этим так и не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он не располагает информацией, кто передал документы американскому президенту, передает пресс-служба ведомства.

Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю, — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров указал, что Соединенные Штаты столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Владимира Зеленского содействия мирному урегулированию. Он отметил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество лидера бывшей советской республики, однако на практике возникли сложности.

До этого дипломат говорил, что урегулирование конфликта на Украине требует обязательного учета интересов Российской Федерации. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость устранения первоначальных причин кризиса, на чем Москва настаивает постоянно. Он также констатировал, что вопрос принадлежности Крыма для России является окончательно решенным.

Дональд Трамп
США
Будапешт
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотой запас России резко увеличился
Россиянам предложили разрешить работать за оплату на больничном
Уволенный за игру в танки на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Главы МИД G7 выпустили совместное заявление по Украине
Трамп подписал закон о прекращении шатдауна
Названы пластические операции, способные испортить внешность
В Госдуме ответили контр-адмиралy США цитатой Суворова
Кошатникам раскрыли секреты выбора идеальных игрушек для питомцев
Окруженных в Купянске солдат ВСУ шантажируют едой ради контратаки
Бензин в России подешевел впервые за полтора года
Лавров рассказал про еще одну патриотичную вещь в своем гардеробе
Раскрыто, что делать при часто срабатывающей пожарной сигнализации в доме
США прекратили выпуск одной монеты после 200 лет пользования
Россиянам объяснили, является ли блокировка человека в мессенджере грехом
Россиянам рассказали, чем чреваты ошибки в трудовой книжке
Юрист раскрыл, что грозит за вынос старой раковины на мусорку
Разгром немецкой САУ и бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 ноября
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Россиянам назвали максимальное время, которое может длиться обед на работе
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.