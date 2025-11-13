«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», в связи с этим так и не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он не располагает информацией, кто передал документы американскому президенту, передает пресс-служба ведомства.

Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю, — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров указал, что Соединенные Штаты столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Владимира Зеленского содействия мирному урегулированию. Он отметил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество лидера бывшей советской республики, однако на практике возникли сложности.

До этого дипломат говорил, что урегулирование конфликта на Украине требует обязательного учета интересов Российской Федерации. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость устранения первоначальных причин кризиса, на чем Москва настаивает постоянно. Он также констатировал, что вопрос принадлежности Крыма для России является окончательно решенным.