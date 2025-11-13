В Госдуме раскрыли, какие водительские права признаются в России

Россия признает водительские права, выданные в странах, где русский язык официально признан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Водителям из других государств необходимо сдавать экзамены для получения российских прав, передает РИА Новости.

Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские. — NEWS.ru) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля, — прокомментировал спикер парламента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году. Он предупредил россиян, планирующих поездки на личном автомобиле за границу, о необходимости заранее заменить водительское удостоверение.

До этого сообщалось, что в России планируют ввести административную ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами после приема лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.