Россиянам рассказали, когда обязательно нужно поменять водительские права Депутат Федяев: водительское удостоверение надо менять перед поездкой за границу

Россиянам, планирующим поездки за границу на личном транспорте, стоит заранее позаботиться о замене водительского удостоверения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он добавил, что 1 января 2026 года прекратится автоматическое продление прав, которое действовало с 2022 года.

Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые, — посоветовал депутат.

Парламентарий пояснил, что, хотя права остаются действительными в течение трех лет после официального истечения их срока, этого достаточно для планового обновления документа. Однако важно понимать, что автоматическое продление действует исключительно на территории России. Для выезда за рубеж этого недостаточно и следует проявить осмотрительность.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что автомобилистам, у которых срок действия водительских прав завершается после 1 января 2026 года, нужно будет пройти медкомиссию. Он напомнил, что в начале следующего года отменят автоматическое продление соответствующих удостоверений.



