«Все понимают»: член СВОП о реакции Запада на коррупцию на Украине

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с Западом переживают период серьезной напряженности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов. По его словам, западные страны демонстрируют растущее недовольство на фоне коррупционного скандала в Киеве.

Хозяева Зеленского по-прежнему остаются на антироссийских позициях. Однако внутренние отношения между украинским лидером и теми, кто им реально управляет, сейчас находятся в стадии очень серьезной напряженности. Видно, как его жена транжирит деньги. Видно, какие объекты недвижимости они покупают. На Западе же все это понимают. Поэтому они сейчас обращаются фактически к своим избирателям и налогоплательщикам и говорят: «Мы этого парня уймем». И подтекст такой: «Если он не поймет, то найдем менее коррупционно настроенных марионеток», — высказался Климов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ряд стран Европейского союза может отказать Украине в финансовой помощи на фоне разрастающегося коррупционного скандала. По его словам, сам факт массовых увольнений в Киеве подтверждает правдивость вскрытых данных о масштабных злоупотреблениях.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявил, что у ЕК есть сомнения относительно долговой устойчивости Украины. По его словам, в связи с этим предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно.