13 ноября 2025 в 15:01

Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей

Земельные участки депутата ДНР Бондаренко оказались под арестом

Несколько десятков земельных участков, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Он уточнил, что имущество находится на территории Курской области.

У Бондаренко есть строительная организация, она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области. Арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены, — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд принял решение о заключении Бондаренко в следственный изолятор по делу о растрате и незаконной банковской деятельности. Чиновницу отправили под стражу на один месяц 25 суток.

До этого помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила, что в Ялте прошло задержание заместителя главы администрации города. Она добавила, что ее сотрудники активно сотрудничают с силовиками. По информации Куралаевой, глава города находится на своем рабочем месте. Она также посоветовала доверять только проверенной информации.

