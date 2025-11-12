«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра

В Ялте прошло задержание заместителя главы администрации города, сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в Telegram-канале. По ее данным, сотрудники администрации активно содействуют правоохранителям.

По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса. Доверяйте проверенной информации, — сообщила она.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала сотрудника ИК в Челябинской области по делу о разглашении сведений, которые составляют государственную тайну. Установлено, что фигурант имел допуск к секретным данным и разгласил их третьим лицам. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы.

До этого в Казани задержали главу компании «Волгадорстрой , которая участвует в строительстве трассы М-12, Айрата Миннуллина. Арбитражный суд республики вынес постановление в отношении компании Миннуллина о реструктуризации долгов.