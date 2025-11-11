Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:22

В Казани задержали главу стройкомпании, ответственной за трассу М-12

В Казани задержали главу «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани задержали Айрата Миннуллина, главу компании «Волгадорстрой», которая участвует в строительстве трассы М-12, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. До этого арбитражный суд республики вынес постановление в отношении компании Миннуллина о реструктуризацию долгов.

Сумма претензий только двух кредиторов — 4,4 млрд рублей. Финуправляющему предстоит составить план спасения бизнеса до конца 2025 года, иначе предпринимателю грозит банкротство и продажа активов, включая автовокзал «Восточный». Иски к Миннуллину подали АО «Татсоцбанк» и «Ак Барс Банк». Суд наложил арест на его имущество, включая автомобиль Aston Martin DBX и судно «Москва-84».

Ранее суд взыскал в доход государства более 800 млн рублей с бывшего зампредседателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и его сообщников. Следствие утверждает, что при нем дороги приходили в упадок, а несколько инфраструктурных проектов не были завершены из-за нехватки средств. Также, по версии прокуратуры, Зобнин помогал фирме родного брата получать госконтракты.

