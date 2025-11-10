Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У российского чиновника нашли 800 млн рублей, закатанные под «асфальт»

У экс-замглавы правительства Ивановской области Зобнина изъяли 800 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд взыскал в доход государства более 800 млн рублей с бывшего зампредседателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и сообщников, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следствие утверждает, что при нем дороги приходили в упадок, а несколько инфраструктурных проектов не были завершены из-за нехватки средств.

Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 млн рублей, — сказано в сообщении.

По версии прокуратуры, Зобнин, занимая должность с 2022 по 2024 год, помогал фирме родного брата получать госконтракты. С этой компанией заключили 21 договор на сумму более 800 млн рублей.

Кроме того, в суде рассматривается уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки. Фигурантами, помимо Зобнина, проходят бывший зампред правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и руководитель строительной компании Дмитрий Федулов.

Ранее экс-заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт получил два года условно и штраф в 1,2 млн рублей по делу о взятке. Его также лишили права занимать руководящие должности в течение двух лет и чина государственного советника третьего класса.

