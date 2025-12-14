Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео

Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео Падение развалившегося на две части самолета Ан-22 под Иваново попало на видео

Самолет Ан-22 при крушении в Ивановской области развалился на две части в полете, следует из видео, опубликованного IvanovoNews. После падения, судя по всему, фюзеляж взорвался. ЧП произошло на территории Уводьского водохранилища.

По предварительным данным, на борту находились тверские военные летчики в возрасте от 35 до 58 лет. При крушении погибли восемь человек.

Ранее в «Авиаремонте» сообщили, что Ан-22 не проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе незадолго до катастрофы. Представители компании уточнили, что в последний раз сотрудники предприятия осматривали борт в 2007 году. Эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна самостоятельно осуществляли специалисты воинской части.

Спасатели обнаружили в воде тело одного из погибших. Оно оказалось зажато между обломками, это затруднило его извлечение. Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам. До этого на месте крушения был организован оперативный штаб.