Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:02

Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео

Падение развалившегося на две части самолета Ан-22 под Иваново попало на видео

Ан-22 Ан-22 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет Ан-22 при крушении в Ивановской области развалился на две части в полете, следует из видео, опубликованного IvanovoNews. После падения, судя по всему, фюзеляж взорвался. ЧП произошло на территории Уводьского водохранилища.

По предварительным данным, на борту находились тверские военные летчики в возрасте от 35 до 58 лет. При крушении погибли восемь человек.

Ранее в «Авиаремонте» сообщили, что Ан-22 не проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе незадолго до катастрофы. Представители компании уточнили, что в последний раз сотрудники предприятия осматривали борт в 2007 году. Эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна самостоятельно осуществляли специалисты воинской части.

Спасатели обнаружили в воде тело одного из погибших. Оно оказалось зажато между обломками, это затруднило его извлечение. Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам. До этого на месте крушения был организован оперативный штаб.

самолеты
крушения
Ивановская область
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не держусь за кресло»: Зеленский оценил идею выборов президента Украины
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране
В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.